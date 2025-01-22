MEHREN – Verkehrsunfall in Mehren

Mittwochmittag, 13. August 2025, gegen 13.55 Uhr, ereignete sich in Mehren ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Adorf-Seifener-Straße in Fahrtrichtung Gollenseifen. An der Einmündung Adorf-Seifener-Straße / Gollenseifen bog sie nach links, in die Straße Gollenseifen ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der Straße Gollenseifen in Richtung Kraam geführt wurde. Die 68-Jährige und die 28-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Zudem entstand an beiden Pkw Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Quelle Polizei