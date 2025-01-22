Bürgerkurier

MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

Am Donnerstag, 06. November 2025, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Mehren
  2. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in der Ortslage und in der Gemarkung
  3. Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Dorfbrunnens am Feuerwehrhaus
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Vertragsangelegenheiten
  2. Beitragsangelegenheiten

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister

