MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren
Am Donnerstag, 06. November 2025, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren
eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Mehren
- Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in der Ortslage und in der Gemarkung
- Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Dorfbrunnens am Feuerwehrhaus
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Vertragsangelegenheiten
- Beitragsangelegenheiten
Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister