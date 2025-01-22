MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

Am Donnerstag, 25. Juni 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Ausbaumaßnahme Kirchstraße – Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Nebenanlagen Stromnetzausbau der EAM GmbH, Wissen, im Bereich der Raiffeisenstraße Wasserversorgung des Dorfbrunnens am Feuerwehrhaus Fahrbahnschäden im Bereich des Wendehammers „Zum Lichtenberg“ Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Thomas Schnabel

Ortsbürgermeister