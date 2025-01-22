MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren
MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren
Am Donnerstag, 25. Juni 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Ausbaumaßnahme Kirchstraße – Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Nebenanlagen
- Stromnetzausbau der EAM GmbH, Wissen, im Bereich der Raiffeisenstraße
- Wasserversorgung des Dorfbrunnens am Feuerwehrhaus
- Fahrbahnschäden im Bereich des Wendehammers „Zum Lichtenberg“
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Thomas Schnabel
Ortsbürgermeister