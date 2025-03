MEHREN – Obstbaumschnittkurs in Mehren

Der Frühling kommt! Obstbaumschnitt ist wichtig und kann man gut lernen. Für Anfänger und Fortgeschrittene! Gäste von außerhalb sind gern willkommen. Zuerst zwei Stunden Theorie und Mittagessen im Hof Hommelshecke, Zur Heide 19 in 57635 Mehren. Danach Praxis im Erziehungsschnitt an Jungbäumen und Obstbäumen im Alter bis zu 15 Jahren. Leitung: Obstbaumschnitt-Fachmann Harry Sigg vom NABU AK Termin: Samstag, 22. März, 10 bis 17 Uhr. Veranstalter ist die Ortsgemeinde Mehren in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde Altenkirchen. Die Kosten betragen 15 Euro, Gäste 20 Euro incl. Mittag und Unterlagen. Anmeldung bei Ulli Gondorf, Tel 02686/988838 oder bei Olaf Riesner-Seifert von der Naturschutz-behörde AK, Tel. 02681/812652 oder UNB@kreis-ak.de