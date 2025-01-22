MEHREN – Familientheater in Mehren und Wissen

Gleich zwei Mal stehen im September Gastspiele beliebter Familientheater auf dem Programm der Kreisjugendpflege der Kreisjugendpflege: Am Sonntag, 7. September, gastiert das „Guck`mal“-Figurentheater von Martina Hering auf der Freilichtbühne in Mehren, bei Regen im benachbarten Gemeindehaus. Beginn ist um 15 Uhr. „Bravo Manolo“ heißt es dann. Manolo, der Stier, findet Zufriedenheit und Glück in den einfachen Dingen des Lebens. Doch eines Tages gerät er in Schwierigkeiten. Was jetzt? Wie Manolo sein Dilemma bewältigt, zeigt dieses Kinderstück. Mit den Mitteln des Puppen-, Erzähl- und Objekttheaters wird eine spannende Geschichte gezeigt.

Am Sonntag, 14 September, kommt das Figurentheater von Petra Schuff nach Wissen. In der Aula der Wilhelm-Busch-Schule spielt sie ab 15 Uhr „Der Wunderkasten“, eine unterhaltsame Kollektion unbekannter und weiterentwickelter Märchen, humorvoll und mit einem Fünkchen Schalk und manchen kleinen Weisheiten. Die fünf kurzen Theaterstücke handeln von Menschen und Tieren, von Freiheit, Glück und Habgier, vor allem von der wunderbaren Kraft der Liebe und der Gemeinschaft.

Beide Aufführungen sind geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt kostet jeweils 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

