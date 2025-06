MAXSAIN – Exkursion in den Zauberwald – Förster Christof Dickopf zeigt natürliche Waldentwicklung in Maxsain

Förster Christof Dickopf zeigt bei dieser Exkursion der Naturschutzinitiative e.V. in den Zauberwald bei Maxsain, wie eine Wiederbewaldung mit minimalen, aber wirksamen Eingriffen gelingt. Einige Bereiche des Forstes sind bereits seit 50 Jahren aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen. Hier stehen besonders alte Eichen und Buchen: Es entsteht der Eindruck eines Zauberwalds.

Stürme, Dürre und Insekten schaden dem Wald. Doch sowohl natürliche wie bewirtschaftete Wälder haben die Kraft, sich aus eigener Kraft wieder zu erholen. Eine ökologische Waldwirtschaft nutzt diese Dynamik bei der Wiederbewaldung kahler Flächen. Dabei wird eine natürliche Vegetationsentwicklung zugelassen. Das stärkt den Wald, so dass er auch in Zukunft seine ökologischen Aufgaben erfüllen kann, etwa Wasser zu speichern und Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu bieten, aber auch der Erholung zu dienen.

Er macht an den einzelnen Stationen der Führung auf einzigartige Waldbilder aufmerksam. Die Exkursion startet am Samstag, 14. Juni 2025, um 14 Uhr am Alten Jagdhaus (Ende der Schönstraße) in Maxsain und dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Festes Schuhwerk ist angebracht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten über gute Trittsicherheit und Kondition verfügen. Wer möchte, kann ein Fernglas oder einen Fotoapparat mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos, über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative e.V. (NI).

Termin: Samstag, 14. Juni 2025, 14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr – Leitung: Förster Christof Dickopf – Treffpunkt: 56244 Maxsain, Ende Schönstraße/Altes Jagdhaus (an der letzten Gabelung der Schönstraße rechts halten und ca. 120 Meter bis auf die Höhe zum Alten Jagdhaus fahren)

Google Maps: www.google.de/maps/@50.5396952,7.7903454,289m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D. Foto: Beispielfoto Wald, Harry Neumann