MAULSBACH – Rene Brankers wird beim SV Maulsbach neuer Schützenkönig

Der Montag ist bei den Schützen des Schützenvereins Maulsbach der spannendste Tag. Das große Vogelschießen steht an. Die Trophäen des Königsvogels werden aufs Korn genommen, die Preisträger ermittelt. Das Spiel beginnt traditionell gegen 11:00 Uhr am Festzelt. Den ersten Schuss gibt die bisherige Majestät, Königin Laura Kneip, ab. Ihr flogt die örtliche Prominenz mit Bürgermeister Fred Jüngerich und den Ortsbürgermeistern von Maulsbach und Fiersbach. Die Schützen tragen sich in eine Teilnehmerliste ein und schießen der Reihe nach auf die vorgegebenen Trophäen. 62 Personen beteiligten sich an diesem Wettbewerb, an dessen Ende die erfolgreichen Schützen die entsprechende Ehrennadel erhalten.

Jana Brankers holte sich mit dem 14. Schuß die Krone, Jonas Heuten mit dem 28. Schuß den Reichsapfel und Rene Niederhausen mit dem 43. Schuß das Zepter. Es dauerte eine geraume Zeit bis mit dem 124. Treffer sich Jens Schmidt den Kopf sicherte. Bei Hans-Georg Adorf fiel mit dem 164. Treffer die Linke Schwinge, mit dem 200. Treffer bei Frank Schüler die Rechte Schwinge. Nach weiteren 88 Schuß fiel bei Julian Hallerbach der Stoß.

Als Königsanwärter meldeten sich Schriftführer Reimund Seifen acht Personen. Zwei Frauen und sechs Männer. Das waren Tabea Wendel, Alexander Werning, Michael Moritz, Jörg Pfeiffer, Steffen Müller, Jana Brankers, Rene Brankers und Torsten Kretzer. Was gegen 14:00 Uhr begann, endete drei Minuten vor 17:00 Uhr, um 16:57 Uhr mit dem 741. Schuß.

Als der entscheidende Schuß brach, der Rest des Rumpfes fiel, riss Brankers den rechten Arm hoch und die Umstehenden brachen in Jubel aus, bis auf die Mitstreiter. Die zeigten sich im ersten Moment etwas enttäuscht, freuten sich dann aber für und mit dem Gewinner. Zwei Schützenbrüder nahmen Rene Brankers auf die Schultern, reichten ihm den Rumpf und trugen ihn unter großem Beifall ins Festzelt, wo am Abend noch die feierliche Krönung erfolgen wird. Fotos: Renate Wachow