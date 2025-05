MAULSBACH – Acht Personen melden sich beim SV Maulsbach zum Wettstreit um die Königswürde

Der Montag steht bei den Maulsbacher Schützen ganz im Zeichen der Findung der neuen Schützenmajestät. Es ist aber auch ein Tag des Abschieds. Das Königsjahr für Laura Kneip, Kronprinz Jona Lindscheid und Schülerprinz Laurenz Felderhoff endete an diesem Tag. Wehmütig sahen sie der Krönungszeremonie der neuen Majestät am Montagabend entgegen. Doch zuvor ging es für acht Königsanwärter um Alles oder Nichts. Ein Tag an dessen Ende nur noch die neue Majestät im Rampenlicht steht. Die Sieben, die nicht das Glück hatten den finalen Treffer anzubringen, rutschen ins Abseits, sind nicht mehr im Gespräch, finden kaum noch Aufmerksamkeit.

Hier werden sie noch einmal sichtbar dargestellt. Rückblick: Kurz nach 14 Uhr trugen sich acht Königsanwärter in die Liste ein, wurden über ihre Rechte und Pflichten informiert. Dies waren: Tabea Wendel, Alexander Werning, Michael Moritz, Jörg Pfeiffer, Steffen Müller, Jana Brankers, Rene Brankers und Torsten Kretzer.

Gut drei Stunden dauerte das Schießen auf den Rumpf des hölzernen Vogel. Das Loch um den Mittelpunkt war schon recht groß, der Korpus saß nicht mehr fest, wackelte mitunter recht bedächtig. Ein Treffer am richtigen Teil des Rumpfes und die Sache war geschaukelt. Doch es zog sich und bei jeder Bewegung hörte man Schützen und Gäste stöhnen. Einer der Teilnehmer sagte bei jedem Schützen: „Nur lösen!“.

Die hoffnungsvollen Gesichter von sieben Anwärtern versteinerten als beim 741 Schuß bei Rene Brankers der Rumpf zu Boden fiel. Ihr Spiel war vorbei, sie traten abrupt in den Hintergrund, es gab nur noch den neuen König „Rene I.“. Doch dann kam der Spruch: nächste Jahr neuer Versuch, wir sind dabei. Fotos: Diana Wachow