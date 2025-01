MARIENTHAL – Traditionelles Dreikönigstreffen des CDU Kreisverbandes Altenkirchen im Kloster Marienthal

Beim traditionellen Dreikönigstreffen hat sich der CDU Kreisverband Altenkirchen auf die kommende Bundestagswahl eingestimmt. Über 50 Mitglieder waren der Einladung gefolgt und sorgten für eine positive und motivierende Stimmung im historischen Ambiente des Klosters Marienthal.

Bundestagskandidatin Ellen Demuth betonte in ihrer Rede: „Innere Sicherheit, Gesundheitsversorgung und Wirtschaft – das sind die drei Kernthemen, bei denen wir als Union nach der Bundestagswahl schnell Lösungen liefern müssen. Zudem müssen wir dafür sorgen, dass neues Vertrauen in den Staat und die Politik entsteht. Dies wird nur gelingen, wenn wir Probleme ehrlich ansprechen und wirksame Lösungen umsetzen.“

Die Veranstaltung bot eine Plattform für lebhafte Diskussionen und einen regen Austausch zwischen den Gästen. Die positive Resonanz und die zahlreichen Wortmeldungen machten deutlich, dass die CDU mit ihren Themen den Nerv der Bürgerinnen und Bürger trifft. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um mit Ellen Demuth und weiteren CDU-Vertretern ins Gespräch zu kommen.

Der CDU Kreisverband Altenkirchen zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung: „Der starke Zuspruch und das große Interesse bestärken uns in unserem Einsatz für die Region“, so der Kreisvorsitzende Dr. Matthias Reuber. Das Dreikönigstreffen endete mit einem positiven Ausblick auf den bevorstehenden Wahlkampf und dem klaren Signal, dass die CDU geschlossen und motiviert in die kommenden Monate geht.