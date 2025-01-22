MARIENTHAL – 25. Westerwälder Literaturtage am 25. Juni 2026, ab 18:00 Uhr Hofcafé Heinzelmännchen, Obersalterberger Hof, in Marienthal – Anja Kampmann: Wut ist ein heller Stern – Moderation: Michael Au

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage ist die vielfach ausgezeichnete Autorin Anja Kampmann am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 18 Uhr zu Gast im Hofcafé Heinzelmännchen in Marienthal. Sie stellt ihren neuen, für den Preis der Leipziger Buchmesse 2026 nominierten Roman „Die Wut ist ein heller Stern“ vor und entführt ihr Publikum in das Hamburg der 1930er Jahre – eine Zeit zwischen Aufbruch, Glamour und wachsender Bedrohung.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Hedda, die sich ihren Traum erfüllt hat: Als Artistin tritt sie im legendären „Alkazar“ auf der Reeperbahn auf. Doch die politischen Veränderungen bleiben nicht vor den Türen der Vergnügungspaläste stehen. Als die neuen Uniformen immer selbstverständlicher im Publikum erscheinen, werden die Freiräume enger. Für die Künstlerinnen des Varietés beginnt eine Zeit der Unsicherheit, in der Vertrauen zur kostbaren Ausnahme wird.

Während Hedda nach Wegen sucht, sich und ihren kleinen Bruder Pauli in Sicherheit zu bringen, heuert ihr Bruder Jaan als Harpunenschmied auf einem Walfänger an und begibt sich auf eine Fahrt bis in die Antarktis. Zwischen Reeperbahn und Südpol entfaltet Anja Kampmann in „Die Wut ist ein heller Stern“ ein eindrucksvolles Panorama einer Gesellschaft im Umbruch.

Anja Kampmann erzählt in einer unvergleichlich atmosphärischen Sprache, der es auch an Leichtigkeit nicht fehlt, eine Geschichte weiblicher Selbstbehauptung aus einer ganz und gar von Männern dominierten Zeit. Moderiert wird der Abend vom Literatur- und Theaterreferenten des Landes Rheinland-Pfalz, Michael Au.

Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Gebührenfreie Tickets für 25 € (Fingerfood im Preis enthalten) sind erhältlich in allen Ticket-Regional und ww-Events-Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. Damit die Verköstigung besser geplant werden kann, wird es zu dieser Veranstaltung keine Abendkasse geben! Foto: Maximilian-Gödecke