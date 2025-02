MARENBACH – SV „Im Grunde“ Marenbach auf Kinobesuch mit Bambinigruppe

Die Bambinigruppe der Schützenjugend „Im Grunde“ Marenbach startete ins neue Jahr mit einem Kinobesuch in Asbach. Am Sonntag erlebten 14 Kids und sechs Eltern die spannenden Abenteuer von Paddington in Peru auf der Kinoleinwand. Zum Abschluss wurde sich noch im Schützenhaus mit drei großen Pizzen gestärkt.