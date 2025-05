MARENBACH – Jana Simmerkuß wird neue Kronprinzessin beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach

Die Junioren waren die dritte Gruppe des Schützenvereines „Im Grunde“ Marenbach, die das Schießen auf die Trophäen und den Rumpf auf den Kronprinzenvogel eröffneten. 11:30 Uhr fiel der erste Schuß. Eine Stunde und 40 Minuten benötigten sie um die Ehrenpreise, verbunden mit den entsprechenden Ehrennadeln vom Rumpf zu trennen. Die Preise holten sich: Milena Roezel mit dem 54. Schuß die Krone, wie auch mit Schuß 161 die linke Schwinge. Mit Treffer 99 ging die rechte Schwinge an Marie Schug, mit Treffer 201 der Stoß an die amtierende Kronprinzessin Lena I. Liebegott und der Kopf mit Schuß 248 an Julian Schäfer. Nur 35 Minuten benötigten die drei Kronprinzenanwärter, Julian Schäfer, Marie Schug und Jane Simmerkuß um den Rumpf von der Stange zu holen. Den entscheidenden Treffer setzte mit Schuß 84 um 13:55 Uhr Jana Simmerkuß.