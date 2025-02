MARENBACH – Jahreshauptversammlung des SV Im Grunde Marenbach

Die Mitglieder des Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach versammelten sich zur Jahreshauptversammlung. Nach dem der Vorsitzende Michael Gansauer die anwesenden Könige und Mitglieder begrüßt hatte, wurde eine Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder gehalten. Anschließend gaben die einzelnen Abteilungen ihre Berichte vor der Versammlung ab. Es kam es zur Aussprache und zur Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung. Danach wurden die Neuwahlen des Vorstands durchgeführt. Die Wahlen ergaben folgendes: Wiedergewählt wurden: 1. Vorsitzender Michael Gansauer; 2. Vorsitzender Mario Richter; Schriftführerin Mara Welter; 1. Kassiererin Ina Derkmann; 2. Kassiererin Nadine Hüsch; 1. Schießwartin Gewehr Vanessa Trepper; 2. Schießwart Gewehr wurde Stefan Porath; 1. Schießwart Pistole Pierre Hüsch; 2. Schießwartin Pistole Anja Grützner-Kreischer.

Die Jahreshauptversammlung bestätigte die Beschlüsse der Jugendversammlung in der Udo Walterschen, Daniel Liebegott und Harald Roezel zu den Jugendwarten des Vereins gewählt wurden. Sie werden zusätzlich von Diana Heiden und Moritz Keller unterstützt. Der Festausschuss wurde von der Versammlung in seiner Besetzung mit Cornelia Schumacher, Rene Liebegott und Paulina Weber wiedergewählt. Ein großes Dankeschön ging an die scheidenden Vorstandsmitglieder Carolin Porath und Florian Ackermann. Er verlässt nach 15 Jahren Vorstandsarbeit den Vorstand. Ein weiteres Dankeschön ging an Hausmeister Sebastian Reinhardt für seine unermüdliche Arbeit.

Nach den Wahlen wurde den Mitgliedern der Planungstand zum diesjährigen Schützenfest vom 18.-21. Juli vorgestellt. Der Freitag beginnt traditionell mit der Sommernachtsparty! Samstags wird die RPR 1 Band Buzz für ordentlich Stimmung beim Königsball sorgen. Sonntag beginnt um 14 Uhr der traditionelle Schützenumzug mit anschließendem Platzkonzert mit den Westerwaldklängen Asbacher Land. Montag findet wieder der traditioneller Frühshoppen mit gemeinsamen Mittagessen und Kinderbelustigung statt.