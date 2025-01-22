MARENBACH – Große Beteiligung beim Majestäten-Schießen des Schützenvereines „Im Grunde“ Marenbach

An einem Samstag fand das jährliche Majestäten Schießen des SV „Im Grunde“ Marenbach statt. Vorrangig hielt der Nachwuchs die Findung der Prinzen ab. Was für sie ab 10:00 Uhr begann endete bereits in der Mittagszeit. Darauf folgten die Schützen ab 15 Uhr mit dem Königsschießen auf die Ehrenpreise. Nach dem 54. Schuss fiel bei Thomas Gärtner die Krone, der Reichsapfel bei Volker Schäfer (90.), das Zepter bei Ralf Gerhards (165.), die rechte Schwinge bei Julian Eschemann (175.), die linke Schwinge bei Thomas Gärtner (212.), der Stoß bei Moritz Keller (253.) und der Kopf fiel um 17:22 Uhr mit dem 358. Schuss bei Gregor Gasiorek. Um 18:10 Uhr standen nach dem dritten Aufruf drei Anwärter für die Königswürde auf dem Schießstand: Heike Richter- Welter, Mario Richter und Julian Schäfer. Nach nur vier Minuten und neun Schuss fiel der Vogel bei Heike Richter- Welter zu Boden. Somit wird Heike die neue Königin des SV „Im Grunde“ Marenbach. (uwa) Foto: SV Marenbach