MARENBACH – Erfolgreiche Saison für die 1. Luftgewehrmannschaft des SV „Im Grunde“ Marenbach

Die 1. Luftgewehrmannschaft des Schützenvereins Marenbach blickt auf eine spannende und erfolgreiche Saison in der Landesoberliga zurück. Mit starken Leistungen und einem verdienten dritten Platz zeigte das Team, dass es zu den besten Mannschaften der Liga gehört.

Wettkampftag: Erfolgreicher Start – Der Auftakt der Saison verlief optimal für die Marenbacher. In zwei spannenden Wettkämpfen konnten sie sich souverän gegen den SV Wissen und den SV Elkhausen-Katzwinkel durchsetzen. Der perfekte Start sorgte für Selbstbewusstsein und einen Platz in der Spitzengruppe der Liga. Wettkampftag: Sieg und Niederlage – Auch am zweiten Wettkampftag zeigte die Mannschaft ihr Können. Gegen den SSV Bad Breisig gelang ein klarer Sieg. Doch im zweiten Wettkampf mussten sich die Marenbacher dem starken SV Soonwald-Mengerschied geschlagen geben. Trotz der Niederlage blieb das Team auf Kurs für eine gute Platzierung. Wettkampftag: Heimspiel in Elkhausen – Am 5. Januar stand der letzte Wettkampftag an, der aufgrund der Platzverhältnisse der Marenbacher in Elkhausen ausgetragen wurde. Im ersten Wettkampf triumphierte die Mannschaft gegen den SV Niedererbach. Im entscheidenden zweiten Duell unterlag sie jedoch dem ungeschlagenen Tabellenführer SSG Mayen, der damit den erstenPlatz in der Liga verteidigte.

Dritter Platz mit knappem Rückstand – Am Ende der Saison erreichte der Schützenverein Marenbach mit den Mannschaftspunkten einen hervorragenden dritten Platz. Punktgleich mit den befreundeten Schützen des SV Elkhausen-Katzwinkel entschieden lediglich vier Einzelpunkte über die Platzierung, wodurch Elkhausen den zweiten Rang belegte. Die Mannschaft des Schützenvereins Marenbach kann stolz auf ihre Leistungen in der Landesoberliga sein und wird auch in der kommenden Saison mit Sicherheit wieder angreifen.