MARENBACH – Daniel Liebegott folgt Sebastian Reinhardt 2025-26 auf dem Königsstuhl des Schützenvereins „Im Grunde Marenbach

Die Trophäen des Königsvogels des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach waren in eineinhalb Stunden abgeräumt, die Ehrennadel mit entsprechenden Symbolen ans Revers der erfolgreichen Schützen geheftet. Schützenmeister Michael Gansauer rief die Interessenten, die Anwärter auf die Königswürde um 17:20 Uhr ein letztes Mal auf sich zu melden. Um 17:25 Uhr standen sechs Personen auf dem Meldeblatt. Rechte und Pflichten der neuen Majestät wurden bekannt gegeben und um 17:30 Uhr fiel durch Mario Richter der erste Schuß auf den hölzernen Rumpf in knapp 50 Meter Entfernung. Es folgten Heike Richter, Daniel Liebegott, Esther Liebegott, Moritz Keller und Gregor Gasiorek. Nicht einmal sieben Durchgänge wurden benötig, da war die Sache auch schon erledigt und Daniel Liebegott konnte sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Beim 39ten Schuß um 18:00 Uhr sank der durchlöcherte Rumpf zu Boden. Jubel brach aus, weniger bei den Konkurrenten, und alles stürmte auf Daniel ein, um ihm zu gratulieren. Mit zu den ersten Gratulanten gehörte der amtierende Marenbacher Schützenkönig Sebastian I. Reinhardt. Er wird am Schützenfestsamstag, 19. Juli 2025 von Daniel Liebegott abgelöst.