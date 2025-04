MARENBACH – Amateurpokalschießen 2025 beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach

An zwei Tagen fand wieder das Amateurpokalschießen in Marenbach statt. Viele begeisterte Hobbyschützen fanden an beiden Tagen wieder den Weg zu den Grönner Schützen. Mit 275 Einzelstarts und 46 Mannschaftsstarts war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Am Samstag und Sonntag konnten sich die Besucher wieder in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter messen. Am Sonntag fand außerdem das beliebte Kleinkaliber Teilerschießen statt, bei dem es darum geht, die beste 10 zu schießen. Die beste 10 ist die, die am nächsten zum Zentrum der Zielscheibe liegt.

Bei den Damen setzte sich Sieglinde Walterschen mit 93 Ringen gegen Fabienne Uttrad mit 90 Ringen und Gabriele Hassler mit 89 Ringen durch. Bei den Herren war es Dirk Hassel mit 96 Ringen knapp vor Andre Janzen mit 95 Ringen und Rene Henrichs mit 92 Ringen. In der Mannschaftswertung belegten den 1. Platz die Gebrüder Janzen mit 269 Ringen mit Andre, Jakob, Dietrich, Grigorij und Peter Janzen. Platz 2 ging an das Team Streginski mit 267 Ringen mit Egon Bergmann, Tim Gnörich, Gerd Reiner Bergman, Nicole Streginski. Platz 3 erreichte der FHC Oberirsen mit 264 Ringen mit Joshua Bernhardt, Kristin Engel, Christian Heitmann, Jari Birtl, Sven Marenbach. Alle Mannschaften und Gewinner des Einzelwettbewerbs erhielten neben den Geldpreisen noch ein Präsent von der Erzquell Brauerei.

Den Besten Teiler im KK schoss Marvin Krämer mit einem Teiler von 91,2. Damit sicherte er sich ein halbes Jahr lang jeden Monat eine Getränkekiste seiner Wahl bei Getränke Müller in Oberwambach. Dieses Jahr gab es auch noch einen ganz besonderen Preis. Die beste 10 im Luftgewehrschießen ermittelte dieses Jahr den Bürgerkönig bzw. Bürgerkönigin. Der Bürgerkönig bzw. Bürgerkönigin erhält am Samstagabend auf dem Schützenfest einen reservierten Tisch und freien Eintritt für 10 Freunde. Der diesjährige Bürgerkönig ist Florian Grab! Die Schützen freuen sich schon mit ihm feiern zu können. Der Vorstand bedankte sich beim Organisationsteam, das diese beiden Tage so perfekt geplant hat! Wer sich gerne nochmal mit dem Luftgewehr messen möchte, kann dies beim Ostereierschießen am Ostermontag ab 14 Uhr im Schützenhaus in Marenbach tun. Als gewinn winken viele bunte Eier. Text: Michael Gansauer – Fotos: Ariane Isele