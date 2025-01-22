MAMMELZEN – Geschwindigkeitsmessungen auf der B 256 in Mammelzen

Donnerstag, 13. November 2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Mammelzen, Siegener Straße, durch. Es wurden insgesamt 63 Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle Polizei