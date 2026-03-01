MAINZ – ver.di ruft auf zur Beteiligung am Aktionstag am 14. März in Mainz

Der ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland ruft seine Mitglieder und alle Interessierten dazu auf, sich am 14. März 2026 am Aktionstag in Mainz zu beteiligen. Eine Woche vor der Landtagswahl gehen in der Landeshauptstadt zahlreiche Bündnisse auf die Straße, um für ein offenes Miteinander einzustehen und rechten Tendenzen entschlossen entgegenzutreten.

„Wir freuen uns, wenn sich viele Kolleginnen und Kollegen am 14. März in Mainz beteiligen. Die Landtagswahl ist von großer Bedeutung für alle Menschen, die in Rheinland-Pfalz arbeiten und leben. Es geht um gute Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, eine starke Daseinsvorsorge und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, erklärt Marion Paul, Landesbezirksleiterin des ver.di-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland.

Bereits in einem gemeinsamen Wahlaufruf haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) und der Kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (KAV RP) die Bedeutung der Landtagswahl für „gute Arbeitsbedingungen, starke Unternehmen, leistungsfähige Kommunen und flächendeckend verlässliche Daseinsvorsorge“ und die Wähler vor Extremisten gewarnt. ver.di schließt sich diesem Aufruf an.

Wer Arbeitnehmerrechte, Mitbestimmung und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken will, muss demokratische Parteien wählen. Rheinland-Pfalz braucht keine Politik der Spaltung, sondern eine Politik, die den sozialen Zusammenhalt sichert und die Interessen der Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt.

Ablauf Aktionstag 14.3.2026 in Mainz

Geplant sind zwei Demonstrationen, die im Sternmarsch zusammenlaufen und gemeinsam zur Kulturaktion der Kampagne „Prüf“ führen.

11.00 Uhr Demo „Aufstehen für Demokratie ab Schillerplatz (Altstadt, Omas gegen Rechts)

11.30 Uhr Demo „Keine Nazis in die Parlamente“ ab Goetheplatz (Neustadt, Aufstehen gegen Rassismus RLP)

14.00 Uhr Kundgebung von Pruef! (Kaiserstraße) mit Kabarett- und Musikprogramm