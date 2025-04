MAINZ – Tötungsdelikt in Mainzer Hartenbergpark –



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befanden sich am Ostersonntag zwei Personengruppen unabhängig voneinander im Hartenbergpark und gerieten gegen 23:00 Uhr in Streit. In der Folge kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mindestens fünf Personen unter Einsatz von verschiedenen gefährlichen Gegenständen. Dabei wurde ein 39-Jähriger tödlich verletzt und mindestens vier weitere Männer trugen Verletzungen davon, die jedoch nicht lebensgefährlich waren.

Der Ermittlungsrichter hat am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz gegen einen 29-Jährigen einen Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Totschlags erlassen. Die Obduktion des Verstorbenen wird am Dienstag durch die Rechtsmedizin Mainz durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Mainz.

Es werden dringend Zeugen gesucht, denen entsprechende männliche Personen oder Personengruppen ab dem späten Abend im Hartenbergpark aufgefallen sind. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei