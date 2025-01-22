MAINZ – Theaterfestival Grenzenlos Kultur vol. 28 – am 24. September bis 4. Oktober 2026, im Staatstheater Mainz – „Ver·rückten Jahre“ – Inklusive Perspektiven auf die „Goldenen Zwanziger“

Das Theaterfestival „Grenzenlos Kultur“ feiert vom 24. September bis zum 4. Oktober am Staatstheater Mainz seine 28. Ausgabe. Unter dem Titel „Ver·rückte Jahre“ wirft das Festival einen eigenen Blick auf das diesjährige Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Die Goldenen Zwanziger“. Das Programm thematisiert die Umbrüche jener Zeit ebenso wie die Lebensrealitäten behinderter Menschen damals wie heute. In den 18 nationalen und internationalen Aufführungen setzen behinderte und nichtbehinderte Künstlerinnen und Künstler sich mit gesellschaftlichen Zuschreibungen auseinander und experimentieren mit dramatischen und ästhetischen Ausdrucksformen.

So hinterfragt die Produktion „It’s a Motherfu**ing Pleasure“ auf humorvolle Weise den Versuch, aus Behinderung Kapital zu schlagen. Wie sich Leichte Sprache oder Deutsche Gebärdensprache innovativ mit neuer Dramatik verbinden lassen, zeigen das Stück „Leichter Gesang“ (eine Kooperation des Deutschen Theaters Berlin und des RambaZamba Theater) sowie die Inszenierung „Altbau in zentraler Lage“ vom Schauspiel Leipzig. Die Tanzperformance „Una brillant imperfecció“ der spanischen Compañía Vero Cendoya aus Barcelona setzt sich tänzerisch mit dem Phänomen auseinander, dass behinderte Menschen von ihrem nichtbehinderten Umfeld oft als reine Inspirationsquelle funktionalisiert werden.

Neben den Theater- und Tanzaufführungen gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm aus Straßentheater, Lesungen und Partys. „Grenzenlos Kultur“ ist das älteste Festival im deutschsprachigen Raum, bei dem behinderte und nichtbehinderte Künstlerinnen und Künstler gleichberechtigt gemeinsam auf der Bühne stehen. Veranstalter sind die Lebenshilfe Kunst und Kultur gGmbH und das Staatstheater Mainz, gefördert von Aktion Mensch und dem Kultursommer Rheinland-Pfalz.