MAINZ – Schülerinnen und Schüler der Alice-Salomon-Schule besuchen den Landtag in Mainz

Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann besuchten Schülerinnen und Schüler der Alice-Salomon-Schule aus Linz am Rhein den letzten Plenartag im Mainzer Landtag vor der Landtagswahl am 22. März 2026.

Zu Beginn ihres Besuchs erhielten die Gäste eine Einführung in den Ablauf und die Bedeutung einer Plenarsitzung. Im Anschluss nahmen sie im Besucherbereich Platz und verfolgten die laufende Sitzung des Landtags live. Dabei konnten sie parlamentarische Debatten aus nächster Nähe miterleben und einen authentischen Einblick in die politische Arbeit auf Landesebene gewinnen.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war der persönliche Austausch mit Lana Horstmann. In einer angeregten Gesprächsrunde berichtete die Abgeordnete über ihre Arbeit im Landtag, erläuterte ihre Aufgaben und die parlamentarischen Abläufe. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, zahlreiche Fragen zu stellen und sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.

„Es ist immer schön, wenn ich Gäste aus der Heimat hier in Mainz begrüßen darf. Ganz besonders freue ich mich, wenn Schulen dieses Angebot wahrnehmen, um jungen Menschen die Demokratie und ihre Möglichkeiten näherzubringen – und zu zeigen, dass Politik spannend sein kann und nicht, wie viele denken, eine langweilige Angelegenheit ist“, resümierte Horstmann.

Der Besuch hinterließ bei den Teilnehmenden einen bleibenden Eindruck und trug dazu bei, politisches Interesse und demokratisches Verständnis zu stärken.