MAINZ – Pkw überschlägt sich bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mainzer Oberstadt

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhren zwei Personenkraftwagen nebeneinander die Langenbeckstraße in Fahrtrichtung Pariser Straße. In dem linken Auto befand sich eine 56-jährige Mainzerin, in dem rechten Auto ein 26-Jahre alter Mann sowie Kinder (fünf und sechs Jahre alt). Im Kreuzungsbereich Langenbeckstraße Ecke Obere Zahlbacher Straße wollte der 26-jährige aus Griesheim stammende Mann, nach links in die Obere Zahlbacher Straße abbiegen, übersah vermutlich die parallelfahrende Frau und es kam zur seitlichen Kollision.

Das Auto der 56-jährigen überschlug sich und kam noch im Kreuzungsbereich auf dem Dach zum Liegen. Der Mann und die beiden Kinder blieben nach ersten Kenntnissen unverletzt, kamen jedoch zwecks Abklärung in ein Krankenhaus. Die eingeklemmte und schwer verletzte Fahrerin musste durch die Mainzer Berufsfeuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Quelle Polizei