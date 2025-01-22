MAINZ – Öffentlichkeitsfahndung nach einer desorientierten 82-jährigen Frau aus Mainz

Seit dem 10.04.2026 wird die 82-jährige Lucie Beatrix B. aus einem Krankenhaus in Mainz vermisst. Zuletzt wurde sie dort am Morgen des 10.04.2026 gegen 09:30 Uhr gesehen. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Sie leidet unter Depressionen und ist stark desorientiert. In der Stadt findet sie sich nicht zurecht. Die Vermisste hat Bezüge nach Wiesbaden. In Mainz sind keine konkreten Anlaufadressen bekannt. Personenbeschreibung: – 155 cm groß – schlanke Statur – weiße, kurze Haare – europäisches Erscheinungsbild – blaue Augen – blaue Gabor Schuhe – graues Oberteil – dunkelbraune Jogginghose, – rote Handtasche. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter der 06131-6533312 oder den Notruf 110. Quelle: Polizei – http://presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6253198