MAINZ-NEUWIED – Mehr als 4 Millionen Euro für Schulprojekte im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied erhält im Rahmen des aktuellen Schulbauprogramms des Landes Rheinland-Pfalz Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 4,195 Millionen Euro. Von der Unterstützung profitieren zwei Bildungseinrichtungen: die Grundschule in Dierdorf sowie die Realschule plus Freie Christliche Schule in Neuwied.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Sven Teuber hatte die aktuellen Bewilligungen heute landesweit vorgestellt. Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann begrüßte die Entscheidung ausdrücklich und sieht darin ein starkes Signal für die Region.

„Die bewilligten Fördermittel sind ein starkes Signal für unsere Schulen im Landkreis. Moderne Lernräume und eine zeitgemäße Ausstattung sind entscheidende Voraussetzungen dafür, dass Kinder und Jugendliche ihre Talente bestmöglich entwickeln können“, betonte Lana Horstmann.

Konkret fließen die Mittel in den Umbau der Grundschule in Dierdorf in Höhe von 1.425 Mio. Euro. Die Realschule plus FCSN in Neuwied erhält Unterstützung für einen Erwerb des Schulgebäudes sowie für die Errichtung einer neuen Sportanlage in Höhe von 2.770 Mio. Euro. Beide Projekte stehen exemplarisch für nachhaltige Investitionen in die Zukunft junger Menschen und stärken zugleich die Bildungsinfrastruktur und Attraktivität der gesamten Region.

Horstmann betonte zudem die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen. Als Schulträger tragen Städte und Kreise Verantwortung für die Umsetzung vor Ort. Das Land unterstütze sie dabei gezielt, um gleichwertige Bildungsbedingungen in allen Regionen sicherzustellen. Ein Landesprogramm mit starkem Volumen

Für die Jahre 2025 und 2026 stellt das Land Rheinland-Pfalz im Schulbauprogramm insgesamt rund 140 Millionen Euro bereit. Gefördert werden Projekte an unterschiedlichen Schularten – von Um- und Neubauten über Erweiterungen bis hin zu Maßnahmen im Bereich Brandschutz oder Barrierefreiheit.