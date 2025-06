MAINZ – Nach Auffinden eines Schwerverletzten in der Mainzer Innenstadt Zeugen gesucht

Donnerstagmittag, 12. Juni 2025, gegen 13:20 Uhr haben Passanten in der Margaretengasse in der Mainzer Altstadt eine am Boden liegende, schwerverletzte Person gefunden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann. Der Mann wies schwere Verletzungen – insbesondere auch im Bereich des Kopfes – auf. Die Margaretenstraße ist eine Nebenstraße zwischen Großer Bleiche, Flachsmarktstraße und Fußgängerzone.

Wie genau es zu den Verletzungen kam, ist nicht abschließend geklärt. Die zuständige Polizeiinspektion Mainz 1 sucht weitere Hinweisgeber.

Während der Mann, bei dem es sich um einen afghanischen Staatsbürger handelt, vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in die Notaufnahme gebracht wurde, berichteten Zeugen, dass sie drei junge männliche Personen haben weglaufen sehen. Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Alle drei sollen etwa 15 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und von arabischem Phänotyp gewesen sein. Zwei trugen schwarze Trainingsanzüge, einer eine schwarze Hose und ein schwarz-rotes Sportshirt oder Trikot. Inwiefern die drei jungen Männer den Verletzten kannten oder auch im Zusammenhang mit den Verletzungen des Schwerverletzten stehen könnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Quelle Polizei