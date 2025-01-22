MAINZ – Koblenzer Vereine besuchen Wefelscheid im Mainzer Landtag – Produktiver Austausch mit Ministerin Dörte Schall

Am Freitag, 10. Oktober 2025 besuchten etwa 35 Mitglieder verschiedener Koblenzer Vereine den Landtagsabgeordneten Stephan Wefelscheid im Mainzer Landtag. Nach gemeinsamer Anreise nahm sich zunächst die Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, Dörte Schall, Zeit für einen intensiven Austausch mit der Gruppe. Hier konnten die verschiedenen Vereine ihre jeweilige Arbeit vorstellen und von Herausforderungen und Problemen berichten. Ministerin Schall sicherte gerne zu, die skizzierten Problemstellungen und Hinweise in ihr Haus zur Klärung mitzunehmen.

An das Gespräch schloss sich eine spannende Führung durch den Mainzer Dom an. Nach einer Stunde zur freien Erkundung der Mainzer Innenstadt ging es dann zurück zum Landtag, um dort in den intensiven Austausch mit dem Abgeordneten zu gehen und anschließend im Rahmen einer Führung das Deutschhaus und insbesondere den Plenarsaal vor Ort in Augenschein zu nehmen. Abgerundet wurde der Tag von einem gemeinsamen Abendessen auf Einladung des Abgeordneten Wefelscheid.

„Es war ein spannender Tag mit viel Gelegenheit für intensive Gespräche. Besonders gefreut hat mich, dass sich Ministerin Dörte Schall trotz vollem Terminkalender die Zeit für den Austausch mit der Besuchergruppe genommen hat. Das Gespräch mit der Ministerin hat nachhaltig Eindruck hinterlassen wie auch den Gesprächen im Laufe des Tages zu entnehmen war“, so Wefelscheid.

„Gerade hier hat es sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig der direkte Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik ist“, resümiert Wefelscheid. „Dass so viele Vereine am Austausch mit der Politik interessiert sind, ist für mich ein klares Zeichen, auch in Zukunft weiter aktiv auf die Koblenzer Vereine zuzugehen und das Gespräch anzubieten. Ich hoffe, die Teilnehmer konnten an diesem Tag einiges für sich mitnehmen. Ich freue mich schon auf die nächste Fahrt.“

Wer ebenfalls an einer Abgeordnetenfahrt teilnehmen möchte, kann sich gerne an das Abgeordnetenbüro Wefelscheid wenden unter info@stephan-wefelscheid.de.