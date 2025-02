MAINZ – Herbert Mertin am Freitag plötzlich gestorben

Trauer und Bestürzung bei der FDP und im Mainzer Landtag. Justizminister Herbert Mertin ist am Freitag während einer Sitzung in Koblenz zusammengebrochen und wenig später in einem Krankenhaus der Rhein-Moselstadt gestorben. Er wurde nur 66 Jahre alt. 1958 in Chile als Sohn aus Deutschlands Osten vertriebener Eltern geboren besuchte er in Santiago die Deutsche Schule, bevor die Familie im Jahr 1971 nach Linz übersiedelte. Nach dem Abitur am Linzer Gymnasium studierte er Rechtswissenschaften in Mainz und ließ sich als Anwalt in Koblenz nieder. Mertin war eine prägende Figur der rheinland-pfälzischen Justizpolitik. Bereits von 1999 bis 2006 hatte er das Amt des Justizministers inne. Nach einer Unterbrechung kehrte er im Jahr 2016 erneut in diese Funktion zurück. Von 2006 bis 2011, führte Mertin die FDP-Landtagsfraktion. Sein politisches Wirken war eng mit der liberalen Justizpolitik des Landes verbunden. (mabe)