MAINZ – Dr. Jan Bollinger lädt am 19.02.2026 zum Landtagsbesuch

Am Donnerstag, den 19.02.2026 lädt der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Dr. Jan Bollinger erneut zu einem Besuch in den Landtag Rheinland-Pfalz in Mainz. Das Programm in Mainz beginnt um 9:45 Uhr, die Anreise kann selbständig oder mit dem Bus von Neuwied ab 7:30 Uhr erfolgen.

Dr. Bollinger: „Als Ihr Repräsentant im Landtag freue ich mich darauf, Sie im hohen Haus begrüßen zu dürfen. In Mainz findet durch den Besucherdienst des Landtags eine Einführung in die Geschichte und Arbeit des Mainzer Landtages statt. Anschließend werde ich bei einer guten Tasse Kaffee einen Überblick über meine Tätigkeit und die Positionen und Initiativen der AfD-Landtagsfraktion geben und ihre Fragen beantworten. Gerne lade ich alle Teilnehmer danach zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Gestärkt dürfen Sie dann auf eigene Faust oder mit einem ortskundigen Stadtführer die Landeshauptstadt Mainz erkundigen, bevor das offizielle Programm endet und die Abreise selbstständig oder mit dem Bus erfolgt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Sie sind meine Gäste. Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir alle Interessenten um zeitnahe Anmeldung über https://afd-neuwied.de/veranstaltungen/informationsfahrt-in-den-landtag-mit-dr-jan-bollinger/.