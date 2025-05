MAINZ – Besuchergruppe im Mainzer Landtag bei Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Mainz ist stets eine Reise wert. So konnte die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler eine engagierte Gruppe von Besucherinnen und Besuchern zu einer informativen Tagestour in die Landeshauptstadt begrüßen. An der Besucherfahrt nahmen rund 50 Interessierte teil, darunter der Landfrauenverband Frischer Wind e.V. sowie Mitglieder des Beirats für Migration und Integration.

Gemeinsam erlebten sie einen eindrucksvollen Tag in Mainz. Nach der Ankunft hatten die Gäste die Möglichkeit, sich die Beine zu vertreten und die Stadt ein wenig zu erkunden.

Am Nachmittag stand der Austausch mit Bätzing-Lichtenthäler und eine Führung durch den rheinland-pfälzischen Landtag auf dem Programm. In dem einstündigen Gespräch kamen viele Fragen zu aktuellen Themen auf. Von Gesundheitsversorgung im AK Land bis hin zur Demokratiestärkung in Deutschland, denen sich die Abgeordnete gerne stellte und diese detailliert beantwortete.

Bei der anschließenden Führung durch das Deutschhaus konnten die Teilnehmenden einen Blick in den Plenarsaal werfen und durften von den Plätzen der Abgeordneten aus noch mehr über das historische Gebäude und die Arbeit der Abgeordneten erfahren.

„Persönliche Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, das lockere Gespräch, sowie das Kennenlernen ihrer Sorgen und Nöte sind für mich eine große Unterstützung bei meiner politischen Arbeit im Landtag. Sie tragen maßgeblich dazu bei, Verbesserungen in verschiedenen Bereichen in die Wege zu leiten“, erklärt Bätzing-Lichtenthäler.

Im Anschluss traten die Gäste mit vielen neuen, positiven Erkenntnissen, entspannt die Rückreise an.

Wer auch einmal Interesse hat, an einer Besucherfahrt nach Mainz teilzunehmen, kann sich im Wahlkreisbüro von Sabine Bätzing-Lichtenthäler telefonisch: 02741/25454 oder per Mail: post@baetzing-lichtenhaeler.de informieren und gerne an einer der nächsten Besucherfahrten teilnehmen. Foto: Katrin Börgmann