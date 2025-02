MAINZ – BARMER startet Grippe-Hotline für alle

Angesichts steigender Fallzahlen bei der Grippe in Rheinland-Pfalz hat die BARMER eine Hotline für alle geschaltet. Ab sofort können Anrufende dort unabhängig von ihrer Kassenzugehörigkeit nützliche Tipps und wertvolle Hinweise zu der auch Influenza genannte Erkrankung erhalten. Die Hotline richtet sich an alle, die zum Beispiel Fragen zu den Symptomen einer Grippe haben oder die wissen wollen, wie man ihr vorbeugt und was im Krankheitsfall am besten zu tun ist. „Die Grippewelle hat begonnen und ihr wahres Ausmaß ist noch nicht absehbar. Eine Influenza kann extrem heftig ausfallen und sich über mehrere Wochen ziehen“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Hotline sei täglich von 6 bis 24 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 84 84 111 erreichbar.

Informationen zur Grippeschutzimpfung

Laut Kleis bietet die Hotline auch Informationen zur Grippeschutzimpfung: „Es ist noch nicht zu spät, sich gegen die Influenza impfen zu lassen. Die Grippeimpfung bietet einen einfachen und effektiven Schutz gegen diese Atemwegserkrankung.“ Nach der Immunisierung dauere es bis zu 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut sei. „Vor allem Risikogruppen sollten sich impfen lassen. Dazu gehören etwa Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke jeden Alters, Schwangere sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen“, erläutert Kleis. Versicherte der BARMER könnten sich unabhängig von ihrem Alter in Apotheken, in der Arztpraxis oder in Betrieben kostenfrei immunisieren lassen. Grundsätzlich sei die Impfung auch für Babys und Kleinkinder kostenlos möglich. Damit gehe die BARMER über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus, die eine Impfung bei Kindern ab sechs Monaten nur bei Vorerkrankungen vorsehe.