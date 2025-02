MAINZ – AfD klarer Wahlsieger der Bundestagswahl – RLP-Ergebnis voraussichtlich oberhalb des Bundesergebnisses

Der Landesvorstand der AfD Rheinland-Pfalz begrüßt das herausragende Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl – vor allem auch in Rheinland-Pfalz. Im Bund ist die AfD mit 20 Prozentpunkten nicht nur klar zweitstärkste Partei, sondern auch unzweifelhaft in ganz Deutschland Volkspartei geworden. Besonders positiv hervorzuheben ist das Abschneiden der AfD in Rheinland-Pfalz, wo die Partei mit 21,8 Prozent laut Hochrechnung von 19:35 Uhr sogar noch besser abschneidet als im Bundestrend und im Vergleich zum Ergebnis von 2021 um 12,6 Prozent zulegte.

Der AfD Landesvorsitzende Dr. Jan Bollinger erklärt hierzu: „Die AfD ist Volkspartei und der klare Wahlsieger. Das Abschneiden in Rheinland-Pfalz ist besonders bemerkenswert: Wir haben uns mehr als verdoppelt und in Kaiserslautern realistische Chancen auf ein Direktmandat für unseren Spitzenkandidaten Sebastian Münzenmaier. Ein solche Ergebnis bedeutet gerade auch bei dieser hohen Wahlbeteiligung, dass wir Millionen von Deutschen von unserer Politik überzeugt haben. Darauf werden wir aufbauen: Ob in Regierung oder Opposition.“