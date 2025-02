LUDWIGSHAFEN – Zurück zum Ursprung: Offener Kanal Ludwigshafen zieht in den Media:Turm

Der Offene Kanal (OK) Ludwigshafen ist nach 37 Jahren an seinen Gründungsort in die Turmstraße zurückgekehrt. Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt RLP, hat den OK gemeinsam mit über 100 Gästen feierlich eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung im Media:TURM, dem Ort der medialen Teilhabe, wurde als Studiosendung live aufgezeichnet.

Christian Schreider, Mitglied des Bundestags und Vorsitzender des Fördervereins OK-TV Ludwigshafen, sagte im Rahmen der Eröffnung: „Mit den neuen Räumlichkeiten hat der Offene Kanal Ludwigshafen auch viele neue Möglichkeiten – für kreative Mediengestaltung und moderne Medienbildung. Uns als Förderverein war schon immer gesellschaftliche und soziale Verantwortung sehr wichtig – was sich insbesondere in der Schaffung vieler Ausbildungsverhältnisse gezeigt hat, gerade für Menschen mit Einschränkungen. Wir sind zuversichtlich, dass das auch in Zukunft an neuem Ort erfolgreich gelingen wird.“

Albrecht Bähr, Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt RLP, betont: „Ich freue mich, dass der Offene Kanal Ludwigshafen an seinen Gründungsort zurückgekehrt ist. Zusammen mit dem Media:TURM, dem Ort der medialen Teilhabe der Medienanstalt RLP, bietet der OK künftig allen Bürgern in Ludwigshafen und Umgebung eine Anlaufstelle, um sich aktiv an der Mediengestaltung vor Ort zu beteiligen. Er bereichert die Kultur, leistet einen Beitrag zur regionalen Identifikation und fördert die regionale Medienvielfalt.“

Klappe auf: Die Premieren-Sendung im Überblick

Die Premieren-Sendung zur Eröffnung des OK Ludwigshafen startete mit einer Live-Schalte nach Berlin, in der Christian Schreider die Gäste im Media:TURM begrüßte und die Bedeutung der Offenen Kanäle für mediale Teilhabe und Demokratie unterstrich. Es folgte ein Blick in die Vergangenheit. Hildegard Springer und Herbert Baum berichteten über die Anfänge des Offenen Kanals und den medienpolitischen „Urknall“ von Ludwigshafen. Im Anschluss erfolgte die Preisverleihung zum Filmwettbewerb für Schulen „40 Sekunden meine Pfalz“, bei der die Medienanstalt RLP fünf Beiträge auszeichnete. bigFM-Programmchef Till Simoleit erinnerte an seine ersten Gehversuche in der Film- und Radiobranche, die er in einem Offenen Kanal unternommen hatte. Ein moderiertes Panel zwischen Marion Schneid, Mitglied des Landtags und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins OK-TV Ludwigshafen, und Albrecht Bähr, Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt RLP, zur Zukunft der Bürgermedien und der Offenen Kanäle rundete die Premieren-Sendung ab. Die Moderation übernahm Jean-Luc Busch aus dem OK Worms.

Extra: Preisverleihung „40 Sekunden meine Pfalz“

Die Medienanstalt RLP hat fünf Beiträge des Filmwettbewerbs „40 Sekunden meine Pfalz“ prämiert. Schüler aus Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz Kreis haben in ihren Kurzbeiträgen gezeigt, was die Region rund um Ludwigshafen für sie ausmacht und warum ihnen die Pfalz am Herzen liegt. Den Hauptpreis von 300 Euro gewann die Klasse 3b der Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen mit ihrem Beitrag „Was mer mit’m Dubbeglas alles ohstelle kann…“