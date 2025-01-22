LUDWIGSHAFEN – Tödlicher Verkehrsunfall in Ludwigshafen

Montag (20.07.2026), gegen 10:55 Uhr, ereignete sich im Bereich der Edenkobener Straße / Mußbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 79-Jährige mit ihrem PKW die Edenkobener Straße in Richtung Mußbacher Straße und fuhr bei einem Wendemanöver rückwärts gegen ein Tor bzw. eine Gartenhecke. Dabei wurde eine 78jährige Anwohnerin, die sich hinter dem Tor bzw. der Hecke befand, tödlich verletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizeiinspektion Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei