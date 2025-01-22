LUDWIGSHAFEN – Radfahrer in Ludwigshafen nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Am 25. Februar 2026 kam es gegen 17 Uhr auf dem Kaiserwörthdamm, im Bereich der Abzweigung zur Rheingönheimer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf dem Kaiserwörthdamm an der Abzweigung zur Rheingönheimer Straße trotz rot zeigender Ampel in den Einmündungsbereich und stieß dort mit einem 77-jährigen Radfahrer zusammen, der die Straße über eine Fußgängerfurt überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Der 77-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden; insbesondere wurden die Fahrzeugfront sowie die komplette Windschutzscheibe beschädigt. Die Fahrbahn musste für circa eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden. Quelle Polizei