LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-Jähriger aus Ludwigshafen

Seit Donnerstag, 27. November 2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 70-Jährige vermisst. Sie verließ am 27. November 2025 ihre Wohnanschrift im Stadtteil Gartenstadt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 70-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Beschreibung der 70-Jährigen: – ca. 1,60 m – graue Haare – sehr dünn – eingefallenes Gesicht und viele Falten – Kleidung unbekannt. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/Y30tTSv. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei

