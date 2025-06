LUDWIGSHAFEN – Media – FORUM an der Römerbrücke feierlich eröffnet

Workshops zu Games und Coding, Podcast-Produktionen und Bürgerfernsehen: Wer in Trier solche Angebote sucht, hat jetzt die passende Anlaufstelle. Das Media:FORUM an der Römerbrücke, ein Ort der medialen Teilhabe der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, ist am Sonntag, 1. Juni 2025, feierlich eröffnet worden. Die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erhielten einen Eindruck, wie sich Bürger*innen in direkter Nachbarschaft zum altehrwürdigen UNESCO-Weltkulturerbe Römerbrücke fit für die Medienwelt von morgen machen können.

Alexander Schweitzer, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, sagt anlässlich der Eröffnung: „Mit dem Media:FORUM an der Römerbrücke entsteht in Trier ein neuer, offener Ort für Begegnung, Bildung und Beteiligung. Nach Speyer und Ludwigshafen ist dies ein weiterer Schritt zu einer landesweiten Infrastruktur für Medienbildung und digitale Teilhabe. Bürgerinnen und Bürger werden hier zu aktiven Gestaltenden der digitalen Öffentlichkeit. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Zugang, Teilhabe und kritisches Bewusstsein. Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz der Zukunft: Sie fördert Meinungsbildung, schützt vor Desinformation und stärkt die Demokratie.“ Die Landesregierung unterstütze diesen Weg – etwa mit Projekten wie „Bürgerjournalismus“ oder den „Digital-Botschaftern“, die ehrenamtliches Engagement im digitalen Raum fördern. „Gerade in Zeiten des Wandels braucht unsere Demokratie Orte der medialen Teilhabe“, so Ministerpräsident Schweitzer.

Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier, freut sich über die gelungene Umgestaltung des repräsentativen Standortes am Welterbe Römerbrücke: „Hier können Bürgerinnen und Bürger am OK54 mitarbeiten, können die gebündelten Angebote der Landesmedienanstalt nutzen – genau so etwas haben wir uns für diesen Standort gewünscht. Der Offene Kanal ist ein wichtiger Partner für Stadtverwaltung und Stadtrat, denn er macht mit seinen Übertragungen der Ratssitzungen Kommunalpolitik transparent. Wenn das nun mit diesem Ort als Diskussionsforum noch verstärkt wird, ist das Media:FORUM ein echter Gewinn für Trier.“

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, betont: „An Orten wie dem Media:FORUM stehen die Bedürfnisse der Bürger*innen, ob jung oder alt, im Mittelpunkt. In den Offenen Kanälen engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche für regionale Medienvielfalt. In Smartphone-Sprechstunden der Digital-Botschafter werden Hürden für ältere Menschen abgebaut. Und in Newscamps und Jugendredaktionen können sich Schüler*innen kreativ ausprobieren. Zugleich lernen sie, warum Fakten so wichtig für eine funktionierende Demokratie sind.“

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, sagt: „Das Media:FORUM an der Römerbrücke ist ein weiteres Leuchtturmprojekt in Rheinland-Pfalz. An diesem Ort der medialen Teilhabe stärken wir allen Bürgern beim Umgang mit Fake News und Desinformation und zeigen die Chancen digitaler Medien auf. Denn Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz und damit eine wichtige Voraussetzung für das gesellschaftliche Miteinander.“

Medienkompetenz für alle: Welche Angebote im Media:FORUM warten

Im Media:FORUM an der Römerbrücke bündelt die Medienanstalt Rheinland-Pfalz gemeinsam mit zahlreichen Partnern Medienkompetenz-Angebote, die für alle Bürger*innen frei zugänglich sind. Herzstück ist der Offene Kanal Trier (OK54), der die neuen Räume mit moderner Technik bezogen hat, samt Podcast-Studio im alten Banktresor. Die Digitalbotschafter helfen in Sprechstunden und Offenen Treffs älteren Menschen bei der Einrichtung des Smartphones und von Gesundheitsdiensten wie der elektronischen Patientenakte. Jugend- und Bürgerredaktionen diskutieren in festen Treffen über relevante Themen und organisieren eine Berichterstattung im Offenen Kanal oder bespielen eigene Podcasts. Auch Newscamps und Workshops von „Ohrenspitzer“ und der EU-Initiative klicksafe sind Teil des Programms. Zudem können Dritte die Räumlichkeiten nutzen und das Angebot im Media:FORUM erweitern.