LUDWIGSHAFEN – Insasse stirbt nach schwerem Verkehrsunfall – Untersuchungshaftbefehl gegen Fahrer erlassen

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 01. Januar 2026 starb der 26-jährige Insasse, der bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert wurde, am 02. Januar 2026 im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der 21-jährige Fahrer wurde am 03. Januar 2026 aus dem Krankenhaus entlassen und anschließend durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Er wurde am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Gutachter beauftragt. Das Ergebnis der gutachterlichen Unfallrekonstruktion wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Leichnam des 26-Jährigen soll zeitnah obduziert werden. Quelle Polizei