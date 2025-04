LUDWIGSHAFEN – Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mittwochnachmittag, 09. April 2025, gegen 15:20 Uhr, kam es in der Rohrlachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr links an einem Bus, der an einer Haltestelle am rechten Fahrbahnrand hielt, vorbei. Zeugenaussagen zufolge fuhr sie Schrittgeschwindigkeit, als eine 31-jährige Fußgängerin unvermittelt hinter dem Bus hervortrat und auf die Fahrbahn lief. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 31-Jährige, wodurch sie schwere Verletzungen am Fuß erlitt. Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei