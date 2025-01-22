LUDWIGSHAFEN – 17-Jähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit dem 23. Dezember 2025 wird ein 17-Jähriger aus Ludwigshafen vermisst. Er wurde zuletzt in der Kärtner Straße in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Personenbeschreibung:

– 1,75m

– schlank

– ca. 60kg

– dunkelblonde lange Haare

– braune Augen

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/r1Xt3eN. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei