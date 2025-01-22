LUDWIGSHAFEN – 16-Jähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Dienstag, 16. Dezember 2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 16-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Zuletzt wurde er an dieser Örtlichkeit gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Richtung Italien begibt.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Beschreibung des 16-Jährigen: Der Jugendliche ist 1,64m groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze schwarze Haare und braune Augen. Beim Verschwinden führte er einen dunklen Rucksack bei sich. Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/wC8WH3y

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei