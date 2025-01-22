LUDWIGSHAFEN – 16-jährige aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Sonntag, 09. November 2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 16-Jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 23:30 Uhr die elterliche Wohnanschrift. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden.

Beschreibung der 16-Jährigen: – circa 1,55 Meter groß – schlank – braune, lockige Haare – bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzer Jacke. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/Q0B4IrU

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei