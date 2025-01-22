LUDWIGSHAFEN – 13-Jähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Dienstag, 25. November 2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Morgen des 25. November 2025 zu unbekannter Uhrzeit seine Wohnanschrift in der Bayreuther Straße. Zuletzt wurde er auch dort gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich im Bereich Ludwigshafen, Heidelberg, Karlsruhe oder Calw aufhalten könnte. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden.

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/yq1QxZA. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei