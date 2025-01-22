LUDWIGSHAFEN – 13-Jähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Sonntag, 26.07.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Sonntag gegen 09:00 Uhr das St.-Anna-Stift-Krankenhaus. Dort wurde der Vermisste zuletzt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung des 13-Jährigen: – schwarze Jacke – kurze schwarze Hose – Turnschuhe – könnte entgegen des Lichtbildes die Haare mittlerweile kurz tragen. Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/oCqYylm

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei