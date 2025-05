LUDWIGSHAFEN – 12-Jährige wird in Ludwigshafen vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Seit Mittwoch, 14. Mai 2025, wird eine in Ludwighafen wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch, den 14. Mai 2025, gegen 22 Uhr, eine Wohnung in der Margarethenstraße in Ludwigshafen. Dort wurde sie auch zuletzt gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten. Quelle Polizei