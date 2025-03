LINZ – „Woche der Teilhabe“ vom 24. bis 30. März 2025 in der Verbandsgemeinde Linz mit breitgefächertem Programm

Neben der Premiere hat Landrat Achim Hallerbach zugleich das Anschlussprojekt des Landkreises im Blick: „Unsere Gesundheitsmesse am 23. März im Bürgerhaus St. Katharinen ist ja auch ein Zeichen dafür, wie wichtig unser Landkreis das Wohlergehen seiner Bevölkerung nimmt. Unser neues Format bildet zugleich den Auftakt für die anschließende `Woche der Teilhabe´, in der vom 24. März bis 31. März in allen Gemeinden der Verbandsgemeinde Linz ein umfangreiches Programm geboten wird.“

Unter dem Motto „Mach mit – Sei dabei!“ verbirgt sich hinter der „Woche der Teilhabe“ ein breit gefächertes Programm für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Linz, zu dem sowohl kulturelle und kreative Inhalte, als auch Bewegungsangebote zählen. Das alles wird konkret in Form gebracht durch Vorträge, Mittagstische, Ausflüge, Chor- und Theaterproben, Informationen zu einer möglichen sinnvollen ehrenamtlichen Betätigung, den Austausch über Generationengrenzen hinweg und vieles mehr. Fast alle Angebote in dieser Woche sind kostenfrei!

„Zunehmende Einsamkeit in allen Altersgruppen ist ein Thema unserer Zeit. Mit der Woche der Teilhabe wollen wir dabei unterstützen, neue soziale Kontakte zu knüpfen und ein aktives älter werden anzugehen. Dazu gehört nämlich neben moderater Bewegung und geistiger Anregung vor allem der Aufbau sozialer Kontakte“, erläutert Landrat Achim Hallerbach. In der Tat führen Umzug, Krankheit oder berufliche Herausforderungen nicht selten zu sozialer Isolation. Dabei sind soziale Kontakte extrem wichtig für ein gesundes älter werden und eine Steigerung der Lebensfreude.

„Wir haben uns bemüht, diese Angebote, geordnet nach Datum und Ortsgemeinde zusammenzustellen und besser sichtbar zu machen denn bei der Vielfalt der Anbieter und ihren ebenso vielfältigen, interessanten Angeboten fällt ein Überblick manchmal schwer“, betont Rita Hoffmann-Roth von der Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied.

Ziel ist es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde von den Angeboten zu begeistern und zum Anschauen, Reinschnuppern und Mitmachen zu bewegen.

„Jetzt im Frühling ist die beste Zeit raus zu gehen, aktiv zu werden und vieles Neues auszuprobieren. Wir danken allen Vereinen, der Familienbildungsstätte, der Kreis-VHS sowie allen weiteren Anbietern, die uns mit viel Herzblut bei der Erstellung des Programms unterstützt haben. Unterstützen auch Sie diese Anbieter und tun Sie sich selbst etwas Gutes – Seien Sie dabei“, werben Landrat Achim Hallerbach und Gesundheitskoordinatorin Rita Hoffman-Roth für die „Woche der Teilhabe“.

Ein detailliertes Programm ist in der Linz App, auf den Homepages der Verbandsgemeinde Linz und der Kreisverwaltung Neuwied sowie in der Broschüre der Kreisverwaltung zur Woche der Teilhabe www.kreis-neuwied.de/gesundheitsförderung zu finden. Fragen zur Woche der Teilhabe beantwortet das Team der Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied, Rita Hoffmann-Roth 02631- 803 718, Melanie Böhm 02631- 803 198, E-Mail: gesundheitsfoerderung@kreis-neuwied.de. Grafik: Silke Läufer-Hermann / Kreisverwaltung Neuwied