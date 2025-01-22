LINZ – Wenn die Luft knapp wird – Atemnot bei COPD verstehen und besser damit umgehen

Atemnot gehört zu den belastendsten Symptomen bei COPD. Viele Betroffene erleben plötzlich auftretende Luftnot, ein Engegefühl in der Brust oder Schwierigkeiten beim Ausatmen. In solchen Situationen entstehen häufig Angst und Unsicherheit – besonders dann, wenn nicht klar ist, was genau im Körper passiert und welche Maßnahmen wirklich helfen können.

Bei COPD sind die Atemwege chronisch entzündet und verengt. Dadurch wird das Ausatmen erschwert, die Lunge kann sich überblähen und frische Luft gelangt nicht mehr ausreichend in die Lungenbläschen. Infekte, körperliche Belastung oder Stress können diese Beschwerden zusätzlich verstärken und zu akuten Atemnotanfällen führen. Umso wichtiger ist es für Betroffene und Angehörige, die Ursachen zu verstehen und zu wissen, wie man im Alltag und im Notfall richtig reagiert.

In unserer Patientenveranstaltung erklärt unsere Chefärztin und Expertin für Lungenheilkunde Frau Dr. med. Susanne Molitor verständlich und praxisnah, warum Atemnot bei COPD entsteht und welche Möglichkeiten es gibt, damit besser umzugehen. Sie informiert über typische Warnzeichen, wirksame Atemtechniken und moderne Behandlungsmöglichkeiten. Außerdem erfahren Sie, welche Maßnahmen im akuten Notfall helfen können und welche Strategien langfristig dazu beitragen, Atemnot zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern.

Die Veranstaltung richtet sich an Patientinnen und Patienten mit COPD, Angehörige sowie alle Interessierten, die mehr über den Umgang mit Atemnot und aktuelle Behandlungsmöglichkeiten erfahren möchten. Im Anschluss besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit der Expertin ins Gespräch zu kommen.

Kostenlose Patientenveranstaltung: 31. März um 18:00 Uhr in der Cafeteria des Franziskus Krankenhaus Linz am Rhein.