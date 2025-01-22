LINZ – Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zu Wochenbeginn in Linz am Rhein

Zu Wochenbeginn führten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Linz am Rhein verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit den Schwerpunkten Ablenkung, Insassensicherheit und Geschwindigkeit durch. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt zehn Verstöße wegen der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer festgestellt werden. Zudem wurden vier Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in den Abendstunden auf der B 42 in Höhe Erpel registrierten die Einsatzkräfte sieben Geschwindigkeitsverstöße. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeugführer mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran: Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen ist eine der häufigsten Unfallursachen. Schon ein kurzer Blick aufs Handy kann schwere Folgen haben. Lassen Sie das Telefon während der Fahrt liegen – Ihre Aufmerksamkeit gehört ganz dem Straßenverkehr. Geschwindigkeit bleibt weiterhin einer der Hauptfaktoren bei schweren Verkehrsunfällen. Passen Sie Ihre Fahrweise stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen an. Wer sich an die Verkehrsregeln hält, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Quelle Polizei