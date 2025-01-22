LINZ – Toller Auftakt ins Wahljahr mit Marie-Christin Ockenfels – Sabine Bätzing-Lichtenthäler begeistert mit Rede beim Neujahrsempfang – Langjährige Mitglieder geehrt

Mit einem stimmungsvollen Neujahrsempfang ist die Linzer SPD ins Wahljahr 2026 gestartet. 80 Gäste folgten am 23. Januar der Einladung in die Kapelle der St.-Antonius-Seniorenresidenz, um die Landtagskandidatin für den Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf), Marie-Christin Ockenfels, kennenzulernen und sich auf die anstehende Landtagswahl einzustimmen.

Höhepunkt des Abends war die Rede der SPD-Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die mit klaren Worten und großer Überzeugungskraft die Weichen für den Wahlkampf stellte. „Zuhören, anpacken und Rheinland-Pfalz gemeinsam gerechter machen“ – mit dieser Botschaft traf sie den Nerv der Anwesenden. Bätzing-Lichtenthäler stellte die Themenschwerpunkte der rheinland-pfälzischen SPD vor und berichtete von der erfolgreichen Arbeit der Ampel-Koalition. Ihre mitreißende Ansprache machte deutlich, worum es in den kommenden Wochen bis zur Wahl am 22. März gehen wird: Präsenz vor Ort, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und Politik, die nah bei den Menschen ist.

Mit Marie-Christin Ockenfels schickt die SPD eine Kandidatin ins Rennen, die tief in der Region verwurzelt ist. Die junge Sozialdemokratin stammt aus Ockenfels und kennt die Anliegen der Menschen im Wahlkreis aus erster Hand. In ihrer Vorstellung machte sie deutlich, welche Themen sie in Mainz voranbringen möchte und dass sie als Stimme der Region hörbar sein will.

Ein besonderer Moment des Abends waren die Ehrungen langjähriger Parteimitglieder. Für 10, 40 und sogar 50 Jahre Mitgliedschaft wurden engagierte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ausgezeichnet – ein eindrucksvolles Zeugnis von Beständigkeit und Überzeugung in bewegten Zeiten.

„Dieser Abend hat Mut gemacht und motiviert uns für die intensiven Wochen bis zur Wahl“, resümierte Kandidatin Ockenfels. „Jetzt heißt es: präsent sein, erklären und zeigen, dass wir für die Menschen da sind.“

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Linz, Uli Bieber, zeigte sich zufrieden mit dem gelungenen Auftakt: „Wir gehen mit Rückenwind und einer starken Kandidatin in diesen Wahlkampf.“

Bei Gesprächen am Buffet nutzten viele Gäste die Gelegenheit, mit Marie-Christin Ockenfels und Sabine Bätzing-Lichtenthäler persönlich ins Gespräch zu kommen – ein lebendiger Austausch, der den Charakter des Abends prägte. Foto: Aghid Almasalmeh