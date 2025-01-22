LINZ – Sommerfest des Linzer SPD-Ortsvereins – Gemeinsamkeit und Solidarität im Mittelpunkt

Am Sonntag, den 16. August 2026, fand das traditionelle Sommerfest des SPD-Ortsvereins Linz statt. In einer Zeit, die von globalen Krisen und politischen Herausforderungen geprägt ist, bot das Fest den Genossinnen und Genossen eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen und Austausch.

Aufgrund der akuten Waldbrandgefahr verzichtete der Ortsverein in Absprache mit der freiwilligen Feuerwehr Linz aus Solidarität mit den Einsatzkräften auf das Anzünden von Kohle am Grillplatz auf dem Kaiserberg. Dennoch kam die Gemütlichkeit nicht zu kurz: Leckere Bratwürste vom Elektrogrill, frische Salate, Kaffee und Kuchen sorgten für das leibliche Wohl. Für Unterhaltung sorgte ein Geschicklichkeitsspiel, das bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt war.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Gerd Gombert für seine 40-jährige treue Mitgliedschaft. Gombert hat sich durch seine Arbeit als Kassenprüfer verdient gemacht und war Mitglied der SPD-Fraktion im Linzer Stadtrat. Sein Engagement steht exemplarisch für den Zusammenhalt und die Kontinuität der Linzer SPD.

Der Ortsverein versteht sich als Plattform für offene Diskussionen, insbesondere darüber, wie soziale Gerechtigkeit in einer sich wandelnden Welt definiert und umgesetzt werden kann. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich einzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.spd-linz.de.

Die nächste Veranstaltung, „Spurensuche in der Linzer Altstadt 1933 bis 1945“, ein Rundgang mit anschließender Diskussion, ist für den 25. September 2026 geplant und verspricht spannende Einblicke in die lokale Geschichte.

Ulrich Bieber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Linz Telefon: 0151 2071 0397 E-Mail: kontakt@spdlinz.de Weitere Informationen zur Linzer SPD: https://www.spd-linz.de. Foto: Ulrich Bieber.